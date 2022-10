Dutzende Einsätze und zwei Selbstunfälle rund um Chur

Am selben Tag, um 16.55 Uhr, ist es auf der Bahnhofstrasse in Haldenstein zu einem weiteren Selbstunfall gekommen. Wie die Churer Polizei schreibt, ist ein 65-jähriger Velofahrer abwärts über die Bahnhofstrasse in Richtung Oldisstrasse gefahren. In der scharfen Rechtskurve sei das Velo ins Rutschen geraten und der Velofahrer sei danach zu Boden gestürzt. Mit Prellungen und Schürfungen wurde der Velofahrer mit dem Rettungswagen zur Kontrolle ins Kantonsspital Graubünden überführt. Am Velo entstand kein Sachschaden. (red)