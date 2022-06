Dumper überschlägt sich

Ein 52-jähriger Portugiese arbeitete am Donnerstag, nach 9.30 Uhr, mit einem Dumper an einem Hang bei der Strada dei Monti in San Vittore. Das teilt die Kantonspolizei Graubünden mit. Während der Rückwärtsfahrt in Richtung Tal sei das linke Hinterrad an die ansteigende Böschung geraten, worauf sich der Dumper überschlagen hatte. Wie es heisst, wurde der Arbeiter abgeworfen und verletzte sich leicht. Arbeitskollegen haben die Rettungskräfte alarmiert. Ein Team der Ambulanza del Moesano betreute den Mann und habe ihn zur weiteren Behandlung ins Spital nach Bellinzona gebracht. (red)