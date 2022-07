Drei Verletzte bei Kollision zwischen zwei Töffs

In Chur ist es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Töfffahrer wollte vom Kiesplatz beim Halbmilweg in die Strasse einbiegen und dann nach links Richtung Trimmis fahren. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem in Richtung Chur fahrenden Töfffahrer und dessen Beifahrerin, wie die Stadtpolizei Chur mitteilt.

Durch die Kollision seien drei Personen verletzt worden. Zwei wurden mit unbestimmten Verletzungen von der Rettung Chur ins Kantonsspital Graubünden gebracht. Die dritte Person hat sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. (red)