Drei Kollisionen am Ostermontag

Auf den Churer Strassen herrschte am Ostermontag viel Verkehr. Laut der Stadtpolizei Chur kam es auch zu einigen Unfällen. So fuhr ein Traktorfahrer in Haldenstein um 14.20 Uhr vom Auweg in Richtung Bahnhofstrasse. Beim Abbiegen in Richtung Haldensteinerbrücke übersah er gemäss eigenen Angaben ein heranfahrendes Auto. Das Auto wurde durch die Kollision erheblich beschädigt.

Ein Verletzter bei Frontalkollision

Um 17.30 Uhr ereignete sich bei der Lichtsignalanlage Waffenplatzstrasse bis Sommeraustrasse eine Frontalkollision. Die Fahrerin eines Autos spurte beim Wegfahren vom Lichtsignal in Richtung Autobahnkreisel in die Fahrspuren des Gegenverkehrs ein – trotz Mittelinsel. Sie kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto, wie die Stadtpolizei Chur schreibt. Der Fahrer dieses Autos verletzte sich am Handgelenk. Beide Autos erlitten Totalschäden und mussten abgeschleppt werden.

Um 18.10 Uhr kam es beim Kreisel Ringstrasse bis Schönbühlstrasse zu einem weiteren Verkehrsunfall. Ein von der Salvatorenstrasse herkommender Autofahrer wollte via Kreisel geradeaus in die Schönbühlstrasse fahren. Eine von rechts auf der Ringstrasse kommende Fahrerin erkannte die Situation zu spät und kollidierte heftig mit dem Fahrzeug im Kreisel. Durch die Kollision wurde das Fahrzeug aus der Spur geworfen. Es kam im Zaun des nahegelegenen Gebäudes zum Stehen. Beide Fahrzeuge und der angrenzende Zaun wurden beschädigt, die beteiligten Personen verletzten sich nicht. (red)