Drei beschädigte Fahrzeuge bei Auffahrkollision in Chur

Ein Auto, ein Lieferwagen und ein weiteres Auto fuhren in genannter Reihenfolge über die Emserstrasse in Richtung Chur. Auf der Höhe des Kreisels Plankis verlangsamten das vorderste Auto sowie der Lieferwagen verkehrsbedingt die Geschwindigkeit auf Schritttempo, wie die Stadtpolizei Chur mitteilt. Daraufhin sei der nachfolgende Autofahrer mit dem vor ihm fahrenden Lieferwagen kollidiert, welcher in der Folge mit dem vordersten Auto kollidierte.