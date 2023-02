Frau neben geparktem Auto angefahren

Kurz nach 16.30 Uhr fuhr am Donnerstag ein 79-jähriger Autofahrer auf der Via Nova in Richtung Norden. Gleichzeitig wartete eine 47-jährige Frau neben ihrem geparkten Auto, um das Auto vorbeifahren zu lassen.

Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte, kollidierte das Auto mit der Frau, worauf diese stürzte und verletzt wurde. Die Rettung Chur brachte die Verletzte ins Kantonsspital Graubünden. (red)