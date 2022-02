Die Scheiben beim Bahnhof Chur sind wieder ganz

Ein Leserreporter hatte am Mittwochmorgen die Situation am Bahnhof in Bild festgehalten: Vier grosse Fensterscheiben neben den Geleisen der Arosabahn sind eingeschlagen. Ein Einzeltäter sei für die zerstörten Scheiben verantwortlich gewesen und von der Polizei abgeführt worden.

Nun sind die Scheiben bereits wieder repariert und erstrahlen in neuem Glanz, wie neue Bilder zeigen.