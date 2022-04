Der neue Polizeistützpunkt Oberengadin-Bergell öffnet seine Türen

Langfristig soll der Stützpunkt der Kantonspolizei Graubünden im Oberengadin im geplanten regionalen Verwaltungszentrum beim Bahnhof Samedan stationiert werden. Doch auch bis es soweit ist, gibt es bereits strukturelle Neuerungen: Seit dem 1. April ist der in Samedan bestehende Polizeiposten in der Überbauung Porta Samedan mit den Polizeistützpunkten St. Moritz, Silvaplana und Castasegna zusammengeführt worden, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Die Büroräumlichkeiten in St. Moritz und in Castasegna würden weiterhin in veränderter Form zur Verfügung stehen, der Standort in Silvaplana hingegen entfalle.

«Der moderne Standort in der Porta Samedan», lässt sich Andrea Mittner, Regionenchef Engiadina, zitieren, «verschafft Überblick und ermöglicht kurze Wege zur Einflussnahme.» Der Stützpunkt sei technisch so ausgestattet, dass die Mitarbeitenden direkt an den Ereignisorten und ortsunabhängig Fälle bearbeiten könnten.

Nah an die Bevölkerung

Am Samstag, 23. April, lädt die Polizei die Bevölkerung nun ein, sich selbst ein Bild zu den Räumlichkeiten des neuen Polizeistützpunktes Oberengadin-Bergell und zur Arbeit der Polizistinnen und Polizisten zu machen.

Programm

Zeit: 10.30 - 16.30 Uhr

Ort: Cho d‘Punt 4, 7503 Samedan

Programm: Die Polizei stellt ihre Räumlichkeiten, ihre Einsatzgebiete sowie ihre Fahrzeuge vor.



Details zum Programm gibt es hier.