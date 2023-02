Autounfall in Bivio: Schneepfosten rammt sich durch Windschutzscheibe

Eine 18-jährige Autofahrerin fuhr am vergangenen Sonntag gemeinsam mit einem Beifahrer auf der Julierstrasse von Bivio in Richtung Savognin. Das teilt die Kantonspolizei Graubünden am Montag in einer Mitteilung mit. Um 16.10 Uhr habe sie bei der Örtlichkeit Stalveder mehrere Fahrzeuge überholt. Nach dem Überholmanöver verlor sie die Herrschaft über ihr Auto und geriet rechts neben die Strasse in den Schnee, wie es weiter heisst. Dabei kollidierte das Auto mit einem Leitpfosten und einer Schneelatte, wobei der Scheepfosten die Windschutzscheibe durchbohrte. Ein Team der Rettung Mittelbünden führte vor Ort medizinische Massnahmen bei der Verunfallten aus und transportierte sie zur ambulanten Behandlung ins Spital nach Savognin. Die Kantonspolizei Graubünden klärt den genauen Unfallhergang ab. (red)