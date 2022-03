Bündner bei Unfall im Wallis aus Fahrzeug geschleudert

Der Bündner LKW-Lenker war am Montag gegen 16.25 Uhr auf der A9 von Sitten in Richtung Siders unterwegs, wie die Kantonspolizei Wallis am Dienstag mitteilte. Ausgangs der Galerie von Champsec, kurz vor der Autobahnausfahrt Sitten Ost, geriet er aus noch nicht geklärten Gründen an den rechten Strassenrand, prallte anschliessend gegen die Leitplanken und kam auf dem angrenzenden Grünstreifen zum Stillstand.

Beim Aufprall wurde der Lenker aus dem Fahrzeug geschleudert. Vor Ort wurde der Verunfallte von den Rettungskräften medizinisch betreut und anschliessend mit einer Ambulanz ins Spital von Sitten gebracht. Die Autobahn war bis 22.30 Uhr teilweise gesperrt.