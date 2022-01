Bub aus Auto geschleudert

Der 35-Jährige fuhr am Sonntag gegen 15.15 Uhr in Begleitung seines fünfjährigen Sohnes mit dem Auto von Masein talwärts über die Ausserdorfstrasse in Masein. Hinter der Kirche kamen den beiden zwei Reiterinnen entgegen, schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung vom Montag. Aufgrund der engen Platzverhältnisse war ein Kreuzen nicht möglich und der Automobilist fuhr retour um den Pferden auszuweichen.

Dabei geriet er links neben die Fahrbahn, worauf sich das Auto mehrmals einen Abhang hinunter sowie über einen Weg überschlug. Der Bub wurde währenddessen aus dem Fahrzeug geschleudert. Nach knapp 100 Metern kam das Fahrzeug auf den Rädern zum Stehen.