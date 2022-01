Brand wegen Teelicht

In einem Churer Mehrfamilienhaus brannte es am Silvesternachmittag gegen 16 Uhr, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Ursache war ein unbeaufsichtigtes Teelicht in einer Wohnung im 13. Stock an der Aspermontstrasse. Die mit acht Einsatzkräften ausgerückte Feuerwehr Chur habe den Brand eines Möbelstückes rasch löschen und so ein Ausbreiten der Flammen verhindern können. Durch den Brand sei erheblicher Sachschaden in der Wohnung entstanden, schreibt die Polizei weiter. Die Polizei untersuche die genauen Umstände, die zu diesem Brand geführt haben. (sz)