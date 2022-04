Brand in Flimser Wohnung

Als am Samstag gegen 00:30 Uhr Besucherinnen und Besucher das dreistöckige Mehrfamilienhaus in Flims Waldhaus verliessen, stellten sie im ersten Stock einen Brand fest. Dies schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung. Zusammen mit der Frau aus der betroffenen Wohnung informierten die Gäste Personen aus drei weiteren Wohnungen. Während der Evakuation hätten sie die Rettungskräfte alamiert. Die mit 16 Personen angerückte Feuerwehr Flims hatte den Brand rasch unter Kontrolle und gelöscht, so die Kantonspolizei. Ein 51-Jähriger musste mit der Ambulanz in das Kantonsspital gebracht werden, wegen eines Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung.