Brand führt zu Evakuation an der Gäuggelistrasse in Chur

Am späten Freitagabend ist es in Chur zu einem Brand gekommen. Gemäss einer Mitteilung, erhielt die Kantonspolizei Graubünden kurz vor 23.30 Uhr die Meldung, dass aus einem Haus an der Gäuggelistrasse in Chur Flammen zu sehen seien. Mehrere Patrouillen der Stadtpolizei Chur und Angehörige der Kantonspolizei Graubünden evakuierten rund dreissig Personen aus dem Gebäude. Diese fanden in einer Turnhalle und anschliessend in einem nahe gelegenen Restaurant vorübergehend Unterschlupf.