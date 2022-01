Betrunkener Autofahrer kollidiert mit Laterne

Am Montagabend fuhr ein 53-jähriger Autofahrer um 19.30 Uhr von Haldenstein in Richtung Chur. Vor der Rechtskurve, kurz nach der Rheinbrücke Haldenstein, fuhr er geradeaus. Er kollidierte mit einer Strassenlaterne und kam zum Stillstand.

Wie die Stadtpolizei Chur mitteilte, verletzte sich der Mann leicht am Kopf. Am Auto sowie an der Laterne entstanden zudem Sachschaden. Dem Fahrer wurden eine Blut- und Urinprobe wie auch der Führerausweis abgenommen. Die Stadtpolizei Chur klärt nun den genauen Unfallhergang ab. (so)