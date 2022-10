Bankomat in Castasegna gesprengt

Gemäss ersten Erkenntnissen war es kurz vor 3 Uhr am Dienstagmorgen, als eine unbekannte Täterschaft in Castasegna einen Bankomaten sprengte. Dieser Vorfall wurde der Kantonspolizei Graubünden mittels Einbruchalarm gemeldet, wie diese in einer Mitteilung schreibt. Der bei der Sprengung entstandene Sachschaden an Gebäude und Infrastruktur beträgt mehrere zehntausend Franken. Die Kantonspolizei hat gemeinsam mit der Bundespolizei Fedpol sowie dem Forensischen Institut Zürich die Ermittlungen zur Täterschaft aufgenommen. Aufgrund der Zuständigkeit für Sprengstoffdelikte übernimmt die Bundesanwaltschaft die Verfahrensleitung, wie es abschliessend heisst. (red)