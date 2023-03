Alkoholisierter Autofahrer prallt in Ftan gegen Leitplanke

Gegen 22 Uhr am Montagabend ist ein Autofahrer in einer Rechtskurve in die Leitplanke geprallt. Der Mann fuhr mit dem stark beschädigten Auto weiter Richtung Scuol, ohne sich um den Schaden zu kümmern, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Das Auto fiel einem anderen Verkehrsteilnehmer bei einem Kreisel in Scuol auf und die Person informierte die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden. Wegen starken Kratzspuren auf der Strasse konnte die Polizei das Auto rasch finden und den Autofahrer ermitteln. Laut Mitteilung war der Mann vermutlich alkoholisiert. Die Polizei leitete Abklärungen ein und nahm ihm auf der Stelle den Führerausweis ab. (red)