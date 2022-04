Autofahrerin verletzt nach Kollision mit Anhänger

Am Donnerstag ist ein Fahrzeuglenker samt Anhänger kurz vor 17 Uhr von Davos in Richtung Landquart gefahren. Bei Riedbrüggli geriet der Anhänger in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommendne Auto kollidierte.

Die 41-jährige Lenkerin des Autos verletzte sich dabei leicht, ihre 59-jährige Mitfahrerin erlitt einen Schock. Beide Frauen wurden zur Kontrolle und ambulanten Behandlung ins Spital nach Davos gebracht. Im Auto befanden sich zudem zwei Kleinkinder, welche unverletzt blieben. Die Kantonspolizei Graubünden klärt nun ab, wie es zum Unfall gekommen ist. (red)