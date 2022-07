Autofahrerin kollidiert mit Baustellenabschrankung

Eine 28-jährige Autofahrerin ist am Mittwochabend auf der Masanserstrasse in Chur mit der Baustellenabschrankung kollidiert und über den Randstein gefahren. Dabei entstand am Auto ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken und es musste abgeschleppt werden, wie die Stadtpolizei Chur in einer Mitteilung schreibt.

Auch die Abschrankung wurde beschädigt, die Autofahrerin aber blieb unverletzt. (red)