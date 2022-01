Autofahrerin kann ausweichen und eine Frontalkollision verhindern

Ein 18-jähriger Autofahrer war am Dienstag gegen 15.30 Uhr von Klosters über die Nationalstrasse in Richtung Landquart unterwegs. Wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt, kam er vor dem Anschluss Pragg-Jenaz auf die Gegenfahrbahn und prallte in die Leitplanke.

Zwei entgegenkommende Autofahrer konnten geistesgegenwärtig ausweichen und so eine Frontalkollision verhindern. Darunter eine 18-Jährige. Sie kam dem 18-Jährigen als Erste entgegen und bremste während des Ausweichmanövers stark ab. Deshalb fuhr der nachfolgende 77-jährige Fahrer mit seinem Auto auf ihres auf.