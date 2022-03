Autofahrer übersieht Postauto

In Rothenbrunnen hat sich am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Kurz vor 15.40 Uhr wollte ein 27-Jähriger von der Nordspur der N13 auf die Domleschgerstrasse einbiegen. Wie die Kantonspolizei Graubünden am Freitag in einer Mitteilung schreibt, übersah er dabei ein in Richtung Rothenbrunnen fahrendes Postauto. In der Folge kam es zu einer Kollision.