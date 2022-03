Autofahrer schläft ein und kollidiert mit leerem Schulbus

Am Donnerstagmorgen gegen 7.25 Uhr ereignete sich auf der Hauptstrasse in Vicosoprano eine Frontalkollision. Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden war ein 23-jähriger Autofahrer in Richtung Castasegna unterwegs. Auf einer Geraden schlief er laut eigenen Angaben ein und sein Auto geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte es mit einem Schulbus, der von einem 43-jährigen Mann gefahren wurde, aber sonst leer war.

Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Sie wurden zur ambulanten Behandlung ins Spital nach Spino gebracht und die Fahrzeuge mit Totalschaden aufgeladen und abtransportiert. (so)