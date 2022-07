Autofahrer kollidiert mit Säule

Ein 44-jähriger Autofahrer fuhr in Chur um 17.50 Uhr beim Verlassen des Parkhauses in einen Stützpfeiler. Das schreibt die Churer Stadtpolizei in einer Mitteilung. Dabei habe sich der Lenker am Arm verletzt.

Das interne Notfallpersonal des Kantonsspitals Graubünden versorgte ihn vor Ort. Im Anschluss wurde er in die Notfallstation überführt. Wie es heisst, entstand am Auto grosser Sachschaden und es musste abgeschleppt werden. Die genaue Unfallursache sei noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (red)