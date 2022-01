Autofahrer kollidiert mit Aufprallschutz

Der 47-Jährige ist am Mittwoch nach 15 Uhr in Begleitung seiner Mutter von Italien auf der N13 in Richtung Thusis gefahren. Kurz vor Beginn der Fahrbahntrennung durch eine Mittelleitplanke in Andeer geriet der Mann mit seinem Auto zu weit nach links und kollidierte frontal mit dem Aufprallschutz der Mittelleitplanke. Dies schreibt die Kantonspolizei Graubünden am Donnerstag in einer Medienmitteilung.