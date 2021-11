Autofahrer kollidiert beim Abbiegen mit Scooter

Der Unfall ereignete sich am Montagabend kurz vor 18 Uhr. Ein 23-jähriger Autofahrer war auf der Sägenstrasse in Richtung Ringstrasse unterwegs. Wie die Stadtpolizei Chur mitteilt, kollidierte er mit einem entgegenkommenden Scooter, als er nach links in die Einfahrt zur Sägenstrasse 141 abbiegen wollte.