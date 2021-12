Autofahrer im Kreisel in die falsche Richtung unterwegs

Ein 29-jähriger Mann fuhr am Samstagmorgen um 7.30 Uhr von Landquart herkommend auf der Autobahn A13. Laut Stadtpolizei Chur verliess er in Chur die Autobahn und bog in falscher Fahrtrichtung in den Kreisel ein.

Er kollidierte mit einem Auto, das korrekt unterwegs war. An beiden Autos entstand grosser Sachschaden, wie es heisst. Sie mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. (so)