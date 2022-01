Autofahrer fährt nach Kollision weiter

Wie es weiter heisst, drückte er dem anderen Autofahrer während eines kurzen Wortwechsels eine Visitenkarte in die Hand und verliess ohne Einverständnis des anderen Fahrers die Unfallstelle. Die Kantonspolizei Graubünden hielt den Mann in St. Moritz an. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt rund fünfzehntausend Franken. (so)