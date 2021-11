Autofahrer baut Unfall und kümmert sich nicht um den Schaden

Einige Minuten nach Mitternacht war am Samstag ein 64-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Strasse San Bastiaun in Richtung Celerina unterwegs. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, fuhr er in eine Barriere und richtete grossen Sachschaden an. Dennoch habe er sich nicht um den Schaden gekümmert und entfernte sich von der Unfallstelle.