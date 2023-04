29-Jähriger verletzt sich leicht bei Unfall auf der Umfahrung in Näfels

Am Montagmorgen hat es um 7 Uhr auf der Umfahrung in Näfels einen Unfall gegeben, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt. Ein Autofahrer wollte von der Umfahrungsstrasse nach links auf die Schwärzistrasse abbiegen. Dabei übersah der 29-Jährige ein vortrittsberechtigtes Auto. Daraufhin krachten die Autos ineinander. Bei der Kollision wurde das vortrittsberechtigte Auto in einen Lieferwagen geschleudert, der an der Verzweigung stand.