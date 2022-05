Auto stürzt von der Strasse

Es stellte sich heraus, dass der 27-jährige Autolenker um Mitternacht auf der Julierstrasse von der Lenzerheide kommend in Richtung Lantsch/Lenz fuhr. Auf einem geraden Streckenabschnitt gelangte sein Auto an eine, am rechten Fahrbahnrand, im Boden eingelassene Leitschranke einer nachfolgenden Brücke, wie es heisst. Das Auto sei durch die Leitschranke in Richtung Abgrund angehoben worden und folglich auf den darunterliegenden Wanderweg hinabgestürzt. Der Lenker erlitt unbestimmte Verletzungen und das Auto wurde infolge des massiven Aufpralls völlig demoliert, heisst es weiter. Der Autofahrer wurde durch die Alpine Rettung erstversorgt und mittels der Rettung Mittelbünden ins Kantonsspital Chur überführt. Beim Lenker wurde eine Blutprobe durchgeführt. (red)