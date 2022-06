Auto stürzt steilen Abhang hinunter

Kurz vor 12.15 am Montag fuhr ein 25-Jähriger mit dem Auto alleine auf der Oberalpstrasse vom Oberalppass kommend in Richtung Sedrun. Laut der Kantonspolizei Graubünden geriet er in Tujetsch bei Mises aus noch ungeklärten Gründen über die Strasse hinaus. Das Auto fuhr geradeaus über Kies und weiter durch eine Wiese, wo es nach rund 20 Metern abhob und in Erlenstauden stürzte.

Wie es weiter heisst, überschlug sich das Auto mehrfach und rollte weiter den Hang hinunter. Erst nach rund 80 Metern unterhalb der Strasse blieb es auf den Rädern stehen, total beschädigt.

Ins Spital geflogen

Der Fahrer wurde leicht verletzt, konnte das Auto aber selbstständig verlassen. Mithilfe der Strassenrettung des Feuerwehrstützpunkts Sursassiala wurde er von der Rega medizinisch versorgt, aus dem schlecht zugänglichen Gebiet geborgen und ins Kantonsspital Graubünden nach Chur gebracht.

Die Oberalpstrasse musste kurzzeitig gesperrt werden. Etwas später konnte der Verkehr aber an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Der Abschleppdienst barg das total beschädigte Auto in einer aufwendigen Aktion, wie es heisst. (red)