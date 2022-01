Auto schleudert auf Gegenfahrspur – drei Verletzte

Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, ist es in Zuoz am Sonntag zu einem Zusammenprall zwischen zwei Autos gekommen. Um 16.10 Uhr fuhr ein 24-Jähriger auf der Verbindungsstrasse von Madulain in Richtung Zuoz. In einer Rechtskurve bei der Örtlichkeit Campatsch schleuderte sein Auto auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte er seitlich-frontal mit einem Auto aus der Gegenrichtung, das von einem 56-Jährigen gelenkt wurde.

Bei der Kollision zogen sich laut Kantonspolizei beide Autofahrer und die Mitfahrerin des 56-Jährigen Verletzungen zu. Die Rettung Oberengadin betreute die drei Personen und transportierte sie in das Spital Samedan.

An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt die genauen Umstände, die zu diesem Verkehrsunfall führten. (so)