Auto rutscht 60 Meter einen Abhang hinunter

Eine 70-Jährige ist am Donnerstag kurz nach 13.35 Uhr auf der Furnastrasse talwärts in Richtung Pragg Jenaz gefahren. Das schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung. Unterhalb der Kirche sei sie in einer Linkskurve mit der rechtsseitigen Stützmauer kollidiert. Das Auto habe sich darauf angehoben, sei von der Strasse abgekommen und gut 60 Meter einen Abhang hinuntergerutscht. Auf einem Zufahrtsweg zu einem Hof kam das Auto total beschädigt zum Stehen, heisst es weiter. Ein Ambulanzteam des Spitals Schiers habe die mittelschwer verletzte Frau notfallmedizinisch betreut, bevor sie durch eine Rega-Crew ins Kantonsspital Graubünden geflogen wurde. Das Auto musste laut Polizei mit einem Kranfahrzeug geborgen werden. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Unfallursache ab. (red)