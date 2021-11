Auto landet nach Kollision auf der Autobahn auf dem Dach

Ein 61-jähriger Autofahrer war am Montagnachmittag um 16.20 Uhr auf der Südspur der Autobahn A13 in Richtung Domat/Ems unterwegs. Als er im Bereich der Ausfahrt Chur Nord auf die Überholspur wechselte, kollidierte er mit dem Auto eines 53-jährigen Fahrers, der dort fuhr. Der 53-Jährige prallte dadurch in die Mittelleitplanke. Sein Auto überschlug sich und landete auf dem Dach, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt.