Auto kommt von vereister Strasse ab und prallt in Holzlager

Eine vereiste Strasse war am Sonntag um 4 Uhr morgens Grund für einen Selbstfall. Eine 22-jährige Autofahrerin war gemeinsam mit drei Kollegen auf der Italienischen Strasse von Rhäzüns in Richtung Rothenbrunnen unterwegs. Ihr Auto rutschte in einer Linkskurve in einen Holzlagerplatz und prallte in die dort gelagerten Baumstämme. Das teilt die Kantonspolizei Graubünden mit.

Die vier Autoinsassen verletzten sich beim Unfall leicht und musste mit je einer Ambulanz der Rettung Chur sowie der Rettung Mittelbünden ins Kantonsspital Graubünden und ins Spital nach Thusis gebracht. Das total beschädigte Auto musste abgeschleppt werden. (jas)