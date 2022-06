Auto kollidiert mit Töff

Eine 66-jährige Autofahrerin beabsichtigte am Mittwoch, kurz vor 9 Uhr, vom Parkplatz Bahnhof Reichenau/Tamins in die Hauptstrasse einzufahren. Das schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung. Dabei sei es zu einer Kollision mit einem 60-jähriger Töfffahrer gekommen, welcher in Richtung Domat/Ems unterwegs war. Dieser verletzte sich mittelschwer und musste durch ein Ambulanzteam der Rettung Chur notfallmedizinisch versorgt sowie ins Kantonsspital Graubünden überführt werden, heisst es weiter.