Auto gerät ins Schleudern und kollidiert mit Wohnmobil

Wie die Kantonspolizei Graubünden am Samstag mitteilte, fuhr ein 36-Jähriger am Freitag kurz vor 15 Uhr mit seinem Wohnmobil mit Anhänger von Norden über die A13 in Richtung Chur. Eine 38-jährige Autofahrerin überholte ihn in Landquart. Während dem Überholvorgang geriet ihr Fahrzeug aus noch nicht geklärten Gründen ins Schleudern, überquerte unmittelbar vor dem Wohnmobil von links nach rechts die Fahrbahn und prallte frontal gegen die rechtsseitige Leitplanke. Von der Aufprallwucht wurde das Auto zurückgeschleudert und kollidierte seitlich mit dem zuvor überholten Wohnmobil. Durch diese Kollision wurde das Auto wieder nach rechts gelenkt und prallte ein weiteres Mal gegen die rechtsseitige Leitplanke.