Auto erfasst Kind auf Trottinett

Ein achtjähriger Junge wollte am Dienstag gegen 15.15 Uhr in Bonaduz mit seinem Trottinett über die Hauptstrasse fahren. Zur selben Zeit fuhr ein 63-jähriger Mann mit dem Auto in Richtung Rhäzüns. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte, erfasste der Autofahrer dabei den Jungen.

Bis die Rettungskräfte eintrafen, leisteten der Fahrer sowie Drittpersonen erste Hilfe. Danach wurde der leicht verletzte Junge ins Kantonsspital Graubünden nach Chur gebracht. Wie es zum Unfall kommen konnte, klärt die Kantonspolizei Graubünden nun ab. (red)