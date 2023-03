Cunter: Überholender Autolenker fährt in lernenden Töfffahrer

Ein 16-Jähriger fuhr am Dienstag gegen 12.30 Uhr mit seinem Töff von Tiefencastel kommend hinter einem Lastwagen über die Nationalstrasse N29 in Richtung Savognin. Auf einem geraden Strassenstück bei der Örtlichkeit Stradung begann er den Lastwagen zu überholen, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Ein hinter dem Töfffahrer folgender 55-jähriger Autofahrer setzte ebenfalls zum Überholmanöver an.

Gemäss ersten Erkenntnissen habe der lernende Töfffahrer seine Fahrt kurz vor einer leichten Rechtskurve verlangsamt, als er sich noch neben dem Lastwagen befand. Dieses Manöver erkannte der ebenfalls überholende Autofahrer zu spät und fuhr trotz sofortigem Abbremsen dem Lernfahrer auf, wie es weiter heisst. Der Töfffahrer stürzte und ein Ambulanzteam der Rettung MIttelbünden musste ihn mit leichten Verletzungen zu weiteren medizinischen Massnahmen ins Spital Savognin bringen. (red)