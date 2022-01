Auf Gegenfahrspur geraten: Zwei Autos kollidieren heftig

Am Freitag um 8.10 Uhr war eine 33-jährige Autofahrerin auf der Nationalstrasse N28 von Grüsch in Richtung Landquart unterwegs. Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden, geriet ihr Auto bei Felsenbach auf die Gegenfahrspur. Dort streifte es das Auto eines 61-Jährigen, der in Richtung Grüsch unterwegs war und kollidierte gut 20 Meter lang mit der Leitplanke.

Wie es heisst, wurden beide Autos total beschädigt und der 61-jährige Autofahrer begab sich selbstständig in ambulante Behandlung.

Während zwei Stunden leitete die Kantonspolizei den Verkehr in Richtung Grüsch über die Chlusstrasse um. Der Verkehr in Richtung Landquart wurde an der Unfallstelle vorbeigeführt, wobei er für die Bergung der Unfallautos für eine halbe Stunde blockiert werden musste. (so)