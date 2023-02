Niemand verletzt: Drei Fahrzeuge kollidieren an der Churer Lürlibadstrasse

Ein 81-jähriger Autofahrer fuhr am Mittwochvormittag, um 9.20 Uhr, über die Lürlibadstrasse in Richtung Loestrasse. Das schreibt die Stadtpolizei Chur in einer Mitteilung. Dabei kollidierte er mit einer 80-jährigen Autofahrerin, die aus dem Meierweg kam. Der 81-Jährige wurde durch die Kollision auf die Gegenfahrbahn in einen Lieferwagen geschoben. Bei den drei beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden und die beiden Autos mussten abgeschleppt werden.

Verletzt wurde niemand, wie es weiter heisst. Der genaue Unfallhergang wird von der Stadtpolizei Chur abgeklärt. (red)