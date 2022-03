Auf die Gegenfahrbahn geraten

Ein grauer Mercedes fuhr am Montagvormittag, um 11.15 Uhr, auf der Prättigauerstrasse in Richtung Landquart. In Schiers, auf Höhe des Restaurants Alpina, geriet der Mercedes auf die Gegenfahrbahn. Das schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung. Ein entgegenkommendes Auto musste ganz abbremsen. Nur knapp konnte eine Frontalkollision verhindert werden, heisst es weiter. Die Bündner Polizei bittet Personen, die Angaben in diesem Zusammenhang machen können, sich beim Polizeistützpunkt Prättigau (081 257 78 80) zu melden.

Insbesondere sucht die Kantonspolizei Graubünden die Lenkerin oder den Lenker eines Tesla mit deutschen Kontrollschildern. Dieses Fahrzeug muss direkt hinter dem grauen Mercedes gefahren sein. (red)