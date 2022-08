Auf der falschen Spur unterwegs

Eine 18-jährige Autofahrerin fuhr am Donnerstag gegen 20 Uhr in Begleitung einer 19-Jährigen über die Autostrasse A13 in Richtung Thusis. Im Rheinwald glaubte die Lenkerin aufgrund der zweispurigen Autostrasse sowie der links angrenzenden Kantonsstrasse, sich auf einer Autobahn zu befinden. Zum Überholen wechselte die Frau deshalb auf die Südspur, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. In einer Linkskurve bei der Örtlichkeit Fuchstobel kam ihr ein Lieferwagen entgegen. Daraufhin lenkte sie ihr Auto nach rechts auf die Nordspur zurück und kollidierte seitlich mit einem in Richtung Norden fahrenden Auto eines 23-Jährigen.

Nach dieser Kollision überschlug sich das Auto der beiden Frauen auf das Dach. Mit leichten Verletzungen konnten die beiden das Auto selbständig verlassen. Die Rettung Mittelbünden untersuchte die Lenkerin vor Ort und fuhr die leicht verletzte Mitfahrerin ins Spital nach Thusis. (red)