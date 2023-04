Unfall in Chur wegen eines geplatzten Reifens

Einem Lastwagen ist am Mittwochnachmittag auf der Autobahn A13 ein Reifen geplatzt, was einen Auffahrunfall verursachte. Denn: Als der Autofahrer, der hinter dem Lastwagen unterwegs war, dies bemerkte, drückte er voll auf die Bremsen. Die Autofahrerin hinter ihm konnte nicht rechtzeitig bremsen; sie fuhr dem Auto hinten rein. Die 81-jährige Frau musste mit der Ambulanz der Rettung Chur ins Kantonsspital Graubünden gebracht werden. Dies teilte die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung vom Donnerstag mit.

Die beiden Autos, die in den Unfall verwickelt waren, mussten aufgeladen und abtransportiert werden. Der LKW-Fahrer konnte seine Fahrt fortsetzen, nachdem er das Rad gewechselt hatte. Während dieser Arbeiten auf der Unfallstelle kam es aber zu Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr Richtung Süden stockte. Die Kantonspolizei Graubünden hat die Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall aufgenommen. (ivk)