Geisterfahrerin auf der A13: Kantonspolizei Graubünden sucht Zeugen

Am Freitag erhielt die Kantonspolizei kurz nach 13 Uhr mehrere Meldungen, dass ein heller Kleinwagen der Marke Renault auf der A13 in die falsche Richtung fährt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die Frau beim Anschluss Chur-Süd zuerst korrekt auf die Autobahn in Richtung Landquart ein, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Auf der Höhe vom Media Markt wendete sie das Auto und fuhr als Geisterfahrerin in Richtung Süden. Kurz darauf wendete die Autofahrerin erneut und fuhr wieder korrekt in Richtung Landquart. (red)

Die Polizei fordert Zeugen des Vorfalls auf, sich bei dem Verkehrsstützpunkt Nord unter der Telefonnummer 081 257 75 80 zu melden.