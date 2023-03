Alkoholisierter Autofahrer kommt bei Maienfeld von der Strasse ab

Ein 42-jähriger Autofahrer war am Sonntag kurz nach 3 Uhr in Maienfeld auf der Falknisstrasse in Richtung Landsstrasse unterwegs. Beim Linksabbiegen in Richtung Landquart kam er von der schneebedeckten Strasse ab, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt.

Der Mann blieb unverletzt, wurde aber als fahrunfähig eingestuft. Ein Atemalkoholtest war positiv und der Mann musste seinen Führerschein abgeben. Der Abschleppdienst musste das Auto bergen. (red)