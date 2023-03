Mann stürzt von Leiter und verletzt sich schwer

Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, hat sich am Donnerstagnachmittag in Schiers Fajauna ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. Ein 57-Jähriger stürzte beim Baumschneiden aus ungeklärten Gründen von einer Leiter aus über zwei Metern Höhe auf eine Wiese. Durch den Aufprall verletzte er sich schwer am Oberkörper.

Nachbarn leisteten Erste Hilfe, bis ein Team des Rettungsdienstes Schiers eintraf, heisst es in der Mitteilung. Der Rettungsdienst führte die notfallmedizinischen Massnahmen fort und bereitete den Verletzten für den Weitertransport vor. Eine Rega-Crew flog den Mann im Anschluss ins Kantonsspital Graubünden nach Chur. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen. (red)