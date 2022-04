Arbeiter wird von Standseilbahn erfasst und verletzt sich schwer

Am Dienstagvormittag haben drei Arbeiter an der Bergbahn Muottas Muragl Unterhaltsarbeiten an der Gleis- und Rollenanlage der Bahn ausgeführt. Einer von den dreien verletzte sich dabei.

Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, wurde der 61-jährige Mann gemäss ersten Erkenntnissen zirka 10.30 Uhr von der bergwärts fahrenden Kabine erfasst und etwa zehn Meter mitgeschleift. Er verletzte sich dabei schwer am linken Bein. Die Durchfahrt der Standseilbahn wurde zuvor telefonisch angekündigt.

Seine beiden Arbeitskollegen boten umgehend die Rettungskräfte auf und leisteten Erste Hilfe. Danach brachte eine Rega-Crew den Mann ins Kantonsspital Graubünden. Die Mitarbeitenden der Bahn wurden vom Care Team Grischun betreut.

Zusammen mit der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle und der Staatsanwaltschaft Graubünden, klärt die Kantonspolizei nun ab, wie es zum Unfall gekommen ist. (red)