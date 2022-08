Arbeiter von herunterfallenden Rohren verletzt

Als Arbeiter auf einem Firmenareal am frühen Dienstagnachmittag in Thusis mit einem Pneulader Kunststoffrohre von einem Anhänger abladen wollten, rutschte ein Paket von der Gabel des Pneuladers. Dabei traf es einen 49-jährigen Arbeiter. Dies schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung.

Nach der notfallmedizinischen Betreuung durch ein Ambulanzteam der Rettung Mittelbünden sei der Mann mit mittelschweren Verletzungen ins Kantonsspital Graubünden überführt worden. Die Polizei klärt die Ursache dieses Arbeitsunfalls ab, wie sie abschliessend festhält. (sz)