Arbeiter stürzt fünf Meter vom Dach

Ein 41-jähriger Dachdecker war am Montag mit seinen Arbeitskollegen mit den letzten Arbeiten einer Dachsanierung in St. Moritz beschäftigt, wie die Kantonspolizei Graubünden vermeldet. Als er um 11.15 Uhr über die Leiter absteigen wollte, rutschte er auf dem Dach aus, konnte sich noch kurz an der Regenrinne festhalten und stürzte dann rund fünf Meter ab. Ein Ambulanzteam der Rettung Oberengadin verarztete den Verletzten und überführte ihn ins Spital nach Samedan. Die Kantonspolizei Graubünden habe die Ermittlungen zu diesem Arbeitsunfall aufgenommen, heisst es abschliessend. (red)